Kastamonu Valiliğinden askerlerin gıda zehirlenmesi ilgili açıklama

Kastamonu Valiliği, 5'inci Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığında gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan askerle ilgili açıklamadı bulundu.

Kastamonu Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: "19.06.2017 tarihinde saat 21.30 sıralarında mide bulantısı şikayeti ile revire müracaat eden 5. Jandarma Er Eğitim Alay Komutanlığı emrinde görevli 8 uzman kursiyerimiz derhal İlimizdeki iki devlet hastanesine sevk edilmiş olup, yapılan tetkiklerde gıda zehirlenmesini gösterir bir bulguya rastlanmamıştır. 3100 asker mevcudu bulunan Eğitim Alayımız da hastaneye sevk edilen askerimiz rutin sayıdadır. Askerlerimizin sağlık durumu iyidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."