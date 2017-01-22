Kastamonu 4. İcra Müdürlüğü törenle açıldı

İcra Dairelerinin etkinliğinin arttırılması amacıyla "Avrupa Birliği Eşleştirme Projesi" kapsamında pilot icra dairesi seçilen Kastamonu 4. İcra Müdürlüğü, düzenlenen açılış töreni ile hizmete girdi.

İcra dairelerinin etkinliğinin arttırılması amacıyla "AB Eşleştirme Projesi" kapsamında pilot icra dairesi seçilen Kastamonu 4. İcra Müdürlüğü yapılan tören ile hizmet vermeye başladı. Adliye binasında faaliyete giren Kastamonu 4. İcra Müdürlüğü'nün açılışına katılan Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Muharrem Ürgüp, "Hukuk sistemimizin problemli alanlarının başında gelen icra sistemimizi olumsuz imaj ve davranışlardan uzaklaştırarak yeni ve farklı bir anlayışı yerleştirmek amacıyla Avrupa Birliği ile birlikte çalışma yürütüyoruz. İcra hizmetlerinin etkinlik ve verimliliğinin arttırılması, icra dairelerinin kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi ve vatandaş tarafından icra dairelerine duyulan güvenin arttırılması amacıyla, 2011 yılı Kasım ayında başlayan projenin somut sonuçlarını artık görmeye başladık. Kastamonu 4. İcra Müdürlüğü çağdaş anlayışın eseri olarak çalışmaya başlayacaktır. Ülkemizi adil, çağdaş, hızlı ve etkili bir icra sistemine kavuşturma düşüncesinin gerçeğe dönüşmüş hali olan Kastamonu 4. İcra Müdürlüğü'nün faaliyete başlamasında emeği geçen herkese teşekkür ederim, yeni sistemin ülkemiz, ilimiz ve yargı camiasına hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.

İcra daireleri tek çatı altında

İcra dairelerinin tek çatı altında toplanacağını söyleyen Ürgüp, "İcra dairelerinin personel yapısı, daireler arasında ve hatta aynı dairede var olan farklı uygulamalar ortadan kaldırılarak uzmanlaşma sağlanmış olacaktır. Bunun sonucunda icra takip sürelerinin kısalacağını umut ediyoruz. Aynı kurum içerisinde faaliyet gösteren birden fazla icra dairesini tek çatı altında toplayarak, uygulama farklılıklarını ortadan kaldırmayı ve uzmanlaşmayı sağlayarak icra işlemlerini yasalara uygun olarak en kısa sürede sonuçlandırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı ise, 4. İcra Müdürlüğü olarak kurulan dairenin artık yeni icra dosyalarını kabul edeceğini, diğer İcra dairelerindeki tüm dosyaların ise UYAP sistemine taranıp aktarılmak suretiyle yeni açılan daireye devredileceğini, projenin amacının tüm işlemlerin tek elden yürütülerek personelin her bir büroda sadece tek alanda uzmanlaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Yeni bir icra dairesi açmıyoruz, mevcut üç icra dairemizi kapatıyoruz

Mevcut 3 ayrı icra dairesini tek bir müdürlük altında topladıklarını belirten Kastamonu Cumhuriyet Başsavcısı Bülent Kantarcı, bu sayede icra işlemleri daha hızlı ve daha güvenilir bir şekilde yürütüleceğini ifade ederek, "Yeni icra dairesi ile birlikte iş sahipleri ve Avukatların daha kaliteli bir icra hizmeti alarak bu sayede adalet camiasının toplum nezdinde ki itibar ve güvenirliği daha da artacak. Bu gün yeni bir icra dairesi açmıyoruz, mevcut üç icra dairemizi kapatıyoruz ve bu daireleri tek bir icra dairesi çatısı altında birleştirerek modern bir yapıya kavuşturuyoruz. Bu anlamda daha etkin daha hızlı, daha güvenilir, daha tarafsız bir icra hizmetine kavuşmuş olacağız. İnanıyorum ki bundan sonra avukat meslektaşlarımız olsun, yine icra dairemizde muhatap olacağımız tüm vatandaşlarımız olsun hepsi çok daha modern bir ortamda hizmet alacaklar. Bu da icra işlemlerinin daha hızlı olmasını sağlayacak" şeklinde konuştu.

İşlemler daha hızlı yürütülecek

Yeni sistemle birlikte işlemlerin daha hızlı yürütüleceğini ifade eden Başsavcı Kantarcı, "Uzmanlaşma bu sistemin en önemli unsurlarından biridir. Uzmanlaşmanın yanında taleplerin elektronik ortamda yapılması ve elektronik ortamda takip edilerek sonuçlandırılması suretiyle işlemlerin daha hızlı yürütülmesi esas alınıyor. Adalet Bakanlığımız son yıllarda pilot icra uygulamalarını birçok ilimizde hayata geçirmişti. Kastamonu ilimizde bu sisteme katılmış oldu. İnşallah Kastamonu'muza hayırlı olur" diye konuştu.

Konuşmaların ardından açılış kurdelası kesilerek hep birlikte icra müdürlüğü ve büroları gezildi. Çalışanlardan bilgi alındı. Fiziki yapı, büroların tanzimi ve tefrişi yönünden beğeni ve takdirlerini bildiren Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürü Muharrem Ürgüp'ün 4.İcra Müdürlüğü'nün 2017/1 sayılı ilk icra takip talebinin kabul işlemine dair onay işlemini tamamlaması ile İcra Müdürlüğü resmen açılmış ve işletime alınmış oldu.

Açılışın ardından Ürgüp ve Kantarcı, beraberindekilerle birlikte Kastamonu Baro Başkanlığını ziyaret ederek Baro Başkanı Av. Mehmet Çiftçi ile bir araya geldiler.