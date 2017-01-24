KAS-DER, ‘Tanışma Birlik Programı’ düzenledi

Kastamonulular Dayanışma Derneği (Kas-Der) bünyesinde oluşturulan Kas-Der Gençlik Kolları, "Tanışma Birlik Programı" düzenledi.

İstanbul Eyüp'te gerçekleştirilen tanışma toplantısında İstanbul'un farklı ilçelerinde görev yapan çok sayıda Kastamonulu genç katıldı. Kas-Der Gençlik Kolları Şube Başkanlarının da katıldığı tanışma toplantısında konuşan Kastamonulular Dayanışma Derneği Merkez Gençlik Kolları Başkanı Uğur Aykın, gittikçe daha da fazla büyüyerek birbirine kenetlenen, Kastamonu Dernekleri Gençlik Kollarının yeni hedefinin Kastamonu derneklerini bir çatı altında toplamak olduğunu söyledi.

Aykın, "15 güne kadar Kas-Der yapılanmasında sadece 5 Şubenin Gençlik Kolları faal olarak çalışmaktayken, bugün 21 ilçe gençlik kolları başkanlığıyla iyi bir gelişme sağlanarak Kastamonu'ya hizmet için çalışmalara başlandı. Teşkilatlanmanın alt yapısı oluşturularak bütün şube başkanlarının en az 30'ar kişilik ekiplerle yönetim kurullarını oluşturmaları hedefliyoruz" dedi.

Kas-Der Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Uğur Aykın, "Kas-Der Genel Merkez yönetimi ve İstanbul'un farklı ilçelerinden aramıza katılan 21 Şube Gençlik Kolları Başkanlarımla birlikte gerçekleştirdiğimiz tanışma ve birlik kahvaltı programına katılım gerçekleştiren; beni ve tüm teşkilatımı onurlandıran, Kastamonu gençleri ve ülkemiz adına güzel gelişmelere vesile olacak olan ilk adımımızda bizleri yalnız bırakmayan İstamonu Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Sayın Hüseyin Karadeniz'e şahsım ve ekibim adına teşekkürü bir borç bilirim. Değerli bakış açılarını bizlerle paylaşıp, kartopu benzetmesiyle heyecanımıza ortak olarak; görüşlerini ve samimiyetini ortaya koymuştur. Kendisine tekrar teşekkür ediyor "Çığ Gibi" geldiğimizi belirtmek istiyorum. Bir sonraki programımızda tüm Kastamonu Köy Dernekleri Gençlik Kollarını bir araya getirmeyi planlıyoruz. Köy Derneklerimizin Gençlik Kolları sayılarının, hafife alınacak oranda olmadığını biliyor ve çok daha coşkulu, yararlı bir programa imza atacağımıza inanıyoruz. Halkla ilişkiler ve Teşkilatlanma Birimlerimiz bu konuyla ilgili çalışmalarına start verdi. Üstümüzde ki ölü toprağını atıp, Kastamonu gençliğinin, ülkemizin ihtiyacı olan "Taze Kan" olduğunu tüm Türkiye'ye gösterecek ve birlik beraberlik içerisinde tüm gençlik dernekleriyle ortak projelerde yer alacağız. Yönetime geldiğim günde 5 Şubemizin Gençlik Kolları Şube Başkanlığı mevcuttu. Kısa bir sürede Kas-Der ilçe Şube Başkanlarımın desteği ile bu sayı İstanbul'da 21'e çıktı ve bu arkadaşlarım 30'ar kişilik yönetim kadrolarını tamamlayacaklar. Sonrasında şuan için aktif olmayan 7 şubemizin Gençlik Kollarına Başkanlık atamaları yapılarak bu şubelerimizi de aktif hale getireceğiz" diye konuştu.

Programa katılım Kas-Der Genel Başkanı Orhan Gümüş ise, "Bu oluşumu gönülden destekliyoruz. Bu kalabalığın, ilginin ve Kastamonu gençlerin gönüllerinde ki bu heyecan; bizleri duygulandırdı, gururlandırdı, ülke ve gençlik adına gelecek adına ziyadesiyle umutlandırdı" şeklinde konuştu.

Kas-Der Genel Başkanı Gümüş, gençlerin en büyük destekçisinin kendisi olduğunu söyleyerek, imza atacakları tüm projelerde onlara güvendiğini ve tam destek sağlayacağını açıkladı.