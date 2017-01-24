Kartallı çocukların sömestr eğlencesi buz pateni

Kartal'da öğrenciler sömestr tatilini Mehmet Ali Büklü Parkı Yapay Buz Pisti'nde eğlenerek geçiriyor.

Kartal Belediyesi'nin gerçekleştirdiği en önemli projelerden biri olan Mehmet Ali Büklü Parkı Yapay Buz Pisti, yarı yıl tatiline giren öğrencilerin yeni eğlence merkezi oldu. Gün boyunca buz pistinde eğlenen çocuklar, hem enerjilerini atıyor hem de bu sporla dengede durmayı öğreniyor.

Kartal'da göreve geldiği 2009'dan beri yeşil alan miktarını iki katına çıkaran Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz'ün en önemli projelerden biri olan Mehmet Ali Büklü Parkı, çocukların gözdesi oldu. Yarı yıl tatili nedeniyle çeşitli aktiviteler yapmak isteyen çocuklar, Büklü Parkı içinde yer alan yapay buz pistinde eğitmen yardımı ile buz üzerinde dengede durmayı ve daha sonra da kaymayı öğreniyor. Buzda kayma konusunda deneyimli olan minikler ise gün boyu pistte patenleriyle hünerlerini sergileyerek sömestrin tadını çıkarıyor.