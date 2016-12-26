Kars’ta Karayollarının karla mücadelesi

Kars'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ve bağlı Şube şeflikleri tarafından karla mücadele çalışmaları başladı.

Kars'ta etkili olan kar yağışı sonrasında karayolları ekiplerince karla mücadele çalışmaları başlatıldı. Ekipler, kentin ana arterlerinin karını temizledi. Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü'ne ait 6 tuz sericili kar küreme bıçaklı kamyon, 4 kar küreme bıçaklı kamyon, 4 greyderin de olduğu toplamda 20 araç ve 32 personel ile Kars'ta adeta seferberlik ilan etti.

Karayolları ekipleri, Kars - Iğdır, Kars - Ardahan ve Kars - Erzurum şehirlerarası yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını aralıksız devam ettirirken,çalışmaların devam edeceği öğrenildi.