Kars'ta Aile hekimlerine hızlı antijen testi kullanımı eğitimi verildi.

Kars İl Sağlık Müdürlüğü ve Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitimde hızlı antijen testi kullanımı A. Farenjit, Pnömoni eğitimi enfeksiyon hastalıkları uzmanı Dr. Sedef Başgönül tarafından kentte görev yapan aile hekimlerine anlatıldı.

Sağlık Bakanlığı'nın üst solunum yolu enfeksiyonlarında gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçilmesi için ülke genelinde uygulamaya koyduğu hızlı antijen testinin eğitim sonrası aile hekimlerine dağıtımı yapıldı.

Eğitimin ardından aile hekimlerine Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Serhat Karakaya tarafından akılcı ilaç kullanımına yönelik çalışmalar hakkında bilgi verilerek, Dr. Serhat Karakaya akılcı ilaç kullanımına yönelik çalışma ve katkılarından dolayı aile hekimlerine teşekkür etti.