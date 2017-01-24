Karşıyaka, EMITT 2017’ye hazır

Karşıyaka Belediyesi, 21. EMITT Turizm Fuarı'na katılacak. Dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olan organizasyonda, Karşıyaka'nın tarihi ve doğal güzellikleri tanıtılacak, uluslararası proje ortaklıkları için görüşmeler yapılacak.

Karşıyaka Belediyesi, bu yıl 21'inci kez kapılarını açacak olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı-EMITT için hazırlıklarını tamamladı. Dev organizasyon, 26-29 Ocak tarihleri arasında, İstanbul Büyükçekmece'deki TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. 80 ülkeden sektör temsilcilerinin bir araya geleceği organizasyonda, Karşıyaka Belediyesi de İzmir Kalkınma Ajansı'nın 3. Salon, D320 No'lu standında yerini alacak.

Her yönüyle Karşıyaka

Her geçen yıl artan katılımcı ve ziyaretçi sayısıyla turizm sektörünün büyümesine doğrudan katkı sağlayan fuarda, her yönüyle Karşıyaka'nın tanıtımı yapılacak. Yazılı ve görsel materyaller eşliğinde, kentin doğal güzellikleri, tarihi ve turistik değerleri görücüye çıkarılacak. Yerel, ulusal ve uluslararası boyuttaki hizmet ve projeler anlatılacak. Fuarda bir taraftan da yeni proje fikirlerinin geliştirilmesi, iş ortaklıklarının kurulması ve yatırımcıların kente çekilmesi için görüşmeler yapılacak.

Dünya vitrini

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, "Karşıyakamızı turizmde dünya vitrinine çıkarmak amacıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl da EMITT'te hem sektör profesyonellerine hem de tatilcilere kentimizi en iyi şekilde tanıtacağız. Turizmde markalaşma hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağız" dedi.