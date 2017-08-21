Kars36spor Türkiye Kupası’nda Iğdır Arasspor’a konuk olacak

Kars36spor Türkiye Kupası 1. Tur karşılaşmasında deplasmanda Iğdır Arasspor ile karşılaşacak.

Iğdır Karaağaç Semt Stadı'nda 22 Ağustos 2017 Salı günü saat 15.30'da oynanacak Iğdır Arsspor Kars36spor karşılaşmasını Erzurum Bölgesi hakemlerinden Adem Korkmaz yönetecek. Korkmaz'ın yardımcılıklarını ise Ali Toraman, Ahmet Algün yapacak. Karşılaşmanın 4'ücü hakemi ise Murat Demir. Karşılaşma öncesi hazırlıklarını sürdüren Kars36spor'un hedefi Türkiye Kupası 1. Tur karşılaşmasından galibiyetle ayrılarak sezon öncesi kupaya iyi başlangıç yapmak.