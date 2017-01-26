Kars yöresel lezzetlerini ve turizm güzelliklerini EMITT’e taşıdı

Bu yıl 21'inci kez düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı EMITT'e katılan Kars Belediyesi, yöresel ürünlerini ve kültürel güzelliklerini dünyaya tanıttı.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 21'inci kez kapılarını açan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve seyahat Fuarına Katılan Kars Belediyesi, kentin ulusal ve uluslararası boyutta tanıtımı için stant kurdu. Kurulan stantta Kentin meşhur lezzetlerinden bal, Kars Kaşarı, gibi yöresel ürünler ziyaretçilere tanıtılırken standı ziyaret edenler Kars'ın kültürel zenginlikleri ve turizm potansiyeli hakkında bilgi sahibi oldu. Ani harabeleri şeklinde hazırlanan stant yoğun ilgi gördü.

"Kars'ı görmeyen Türkiye'yi gezdim gördüm demesin"

Kars standına herkesi davet ettiklerini belirten Kars Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, Kars'ın mutlaka gezilip görülmesi gereken bir şehir olduğunu söyledi. Kentin tanıtımını yapmak için fuarda yerlerini aldıklarını belirten Başkan Karaçanta,"Kars'ın tanıtımı bakımından EMITT Fuarı'nı önemsiyoruz. Kars Kaşarıyla, balıyla ve özellikle turizm bakımından çok zengin illerimizden biridir. Bunların burada tanıtımını yapmak zorundayız. Diyoruz ki Kars "a gelmeseniz bile gelin şu EMITT Fuarında Kars'ın güzelliklerini azda olsa görün diyoruz. Kars'ı görmeyen Türkiye'yi gezdim gördüm demesin. Kars'ı anlatan ürünlerimizle fuarda yerimizi aldık. turizm potansiyeli çok yüksek olan illerimizden bir tanesidir" dedi.

"Kış turizmi bakımından da çok önemli bir yerdeyiz"

Ani Harabeleri şeklinde tasarlanan stantta şehrin tarihi ve turistik mekanları da minyatür şeklinde ziyaretçilere anlatıldı. Ani'nin dünya medeniyetlerinin başkenti olduğunu söyleyen Karaçanta, "Standımız Ani harabelerini andırır şekildedir. Ani Dünya medeniyetlerinin başkentidir. Kars ile birlikte Ani'nin varlığı çok önemlidir . Kars Kalesi, Sarıkamış'ı tanıtmak için çalışmalarımız var. Kış turizmi bakımından da çok önemli bir yerdeyiz. Sarıkamış bugün özellikle kış turizminin merkezlerinden bir tanesidir ama bu herkes tarafından bilinmemektedir. Biz elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Misafirlerimizi hemşerilerimizi de yerinde görmeye davet ediyoruz" diye konuştu.