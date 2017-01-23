Karne sevincini Atatürk Kent Park’ta yaşadılar

Yunusemre ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi Nebahat Ölmezoğlu Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, Manisa Büyükşehir Belediyesinin karne hediyesi ile unutulmaz bir gün yaşadı. Öğrenciler, Atatürk Kent Park'ta bulunan macera oyunları grubunda oynayarak keyif dolu vakit geçirdi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Yunusemre ilçesi Yağcılar Mahallesi Nebahat Ölmezoğlu Ortaokulu'nda eğitim gören öğrencilere yönelik etkinlik düzenledi. Öğrenciler, Büyükşehir Belediyesine ait araçlarla Atatürk Kent Park'a getirildi. Etkinlik kapsamında Atatürk Kent Park'ta bulunan macera oyunları grubunda oynayan öğrenciler keyifli bir gün geçirdi. Birçok oyunun bulunduğu Macera Grubu oyunlarında eğlenceli vakit geçiren öğrenciler, gönüllerince eğlendi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün öğrencilere karne hediyesi olarak yaptığı jestten mutlu olduklarını ifade eden öğretmen ve öğrenciler, emeği geçenlere teşekkür etti.