Karlı yolda mahsur kalan araçlar kurtarıldı

Adıyaman-Çelikhan Yolunda yağan kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Adıyaman- Çelikhan Karayolu Koçali Köyü yakınlarında yağan kar yağışı nedeniyle yolu kullanan birkaç araç karlı yolda ilerleyemeyerek mahsur kaldı. Yolda mahsur kalan araçların olduğu bilgisini alan karayolları ekipleri harekete geçerek mahsur kalan araçları kurtardı. Soğuk hava nedeniyle arazı yapan bazı araçlar ise çekiciyle alınarak Adıyaman'a getirildi. Karlı yolda mahsur kalan araçları kurtaran karayolları ekipleri daha sonra yolda kar temizleme çalışması yürüttü.