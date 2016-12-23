Karla mücadele ekipleri alarmda

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının yoğun olduğu ilçelerde 24 saat teyakkuz halinde. Demirci ilçesinde de tuzlama çalışmalarını gece-gündüz sürdüren ekipler, trafik güvenliği için mesai mefhumu gözetmedi.

Manisa merkezinde hava mevsim normallerinde devam ederken, rakımı yüksek olan ilçelerde kar yağışı başladı. Demirci ilçesinde de devam eden kar yağışından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için Manisa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Özellikle trafik güvenliğinin sağlanması için 24 saat alarmda olan Manisa Büyükşehir Belediyesi, ilçede Demirci-Sındırgı yolu ile Sögütçük yolunda tuzlama çalışması yaptı. Ekiplerin özverili çalışması vatandaşlardan da takdir topladı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Başkan Cengiz Ergün'e teşekkür eden vatandaşlar, 3 yıl önce kabus yaşadıkları yollardan artık güvenle geçtiklerini ifade ettiler. Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, kış şartlarından vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için her an teyakkuz halinde olunduğu belirtildi.