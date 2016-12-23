Karısını bıçaklayarak öldüren adam tutuklandı

Kayseri'de dün gece tartıştığı karısını bıçaklayarak öldüren şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde İldem Fatih Mahallesi'nde meydana gelen olayda A.O.K. (47) ile eşi M.K. (38) arasında tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesiyle A.O.K., mutfaktan aldığı bıçakla M.K.'yi sol göğüs altından bıçaklamıştı. Olayın ardından sağlık ekipleri iki çocuk annesi M.K.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, şüpheli A.O.K. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan koca A.O.K., emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.