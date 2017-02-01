Kardan kapanan yolda 10 saat mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı
Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Otluyazı köyü yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaklaşık 10 saat mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.
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Bitlis'in Ahlat ilçesine bağlı Otluyazı köyü yolunda yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaklaşık 10 saat mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, araçlarla Otluyazı köyünden Ahlat ilçesine gelmekte olan vatandaşlar kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Mahsur kalan 6 vatandaştan hasta olan bir kişi kepçe ile alınarak Ovakışla Jandarma Karakoluna bırakılırken, kalan 5 kişi de iş makinelerinin çalışmaları sonucu kurtarılarak Ovakışla beldesine getirildi.
Ahlat-Ovakışla arasında mahsur kalan 20'den fazla araç, Ahlat Özel İdare Müdürlüğü, Karayolları ve Ovakışla Belediyesine ait iş makineleriyle kurtarıldı.
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