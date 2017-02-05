Karbonmonoksit gazından zehirlenen koca öldü, eşi yoğun bakımda

Kırşehir'de karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi hayatını kaybederken, eşi ise yoğun bakımda tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Bektik köyünde ikamet eden Ramazan Öztürk ve eşi Döndü Öztürk, karbonmonoksit gazından zehirlendi. Komşularının yardımıyla Aksaray İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Ramazan Öztürk kurtarılamazken, eşi Döndü Öztürk Kayseri Üniversite Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım ünitesine alındı.

Hayatını kaybeden Ramazan Öztürk'ün cenazesinin yarın köyünde defnedilmesi bekleniyor. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.