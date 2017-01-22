Karatay Belediyesinden asker ailelerine maaş

Karatay Belediye Başkanı Mehmet Hançerli, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2016 yılı içinde 4 bin 993 aileye nakdi yardım yapıldığını bu yıl Ocak ayında ise 398 aileye asker maaşı ödendiğini dile getirdi.

Vatani görevlerini yapmak için kışlaya giden askerlerin ailelerine asker maaşı ödediklerini aktaran Hançerli, şunları kaydetti:

"Karatay Belediyesi olarak sosyal hizmetlere büyük önem veriyoruz. Asker ailelerine sahip çıkmanın en temel insani görevimiz olduğu gerçeğinden hareketle böyle bir uygulama başlattık. Belediye olarak ilçe sınırları içinde oturan ve vatani görevi için askere giden evlatlarımızın evli ise eşlerine, bekar ise annelerine maaş vermekteyiz."

Öte yandan Hançerli, bu hizmetten yararlanmak isteyen ailelerin gerekli evraklarla Karatay Belediyesine müracaat etmeleri gerektiğini söyledi.