Karaoba; "Kemal Kılıçdaroğlu bile Cumhurbaşkanı olsa yine hayır diyorum"

CHP Uşak İl Başkanı Ali Karaoba Meclisten geçen ve Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra referanduma gelecek olan Partili Cumhurbaşkanlığı sistemini eleştirdi.

Bunun rejim değişikliği olduğunu iddia eden Karaoba; " Hayır diyorum burada sadece Recep Tayyip Erdoğan üzerinden değil Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsa yine hayır diyorum. Çünkü çıkarılacak olan bu Anayasanın topluma bir faydası olmadığını görüyorum" dedi.

Sistemin tek adam rejimi yaratacağını iddia eden Karaoba; " Bu ülkenin masa başında kurulmadığını söylüyorum. Bu ülkede bir Cumhuriyet savaşı yapıldı, Cumhuriyet ilan edildi. Atatürk ve silah arkadaşlarının dedelerimizin atalarımızın kanlarıyla sulanmış bu topraklarda özgür bir ülke olmamızı sağlayan bu sistemin tek bir adam için feda edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Hayır diyorum çünkü çocuklarımın geleceğini düşünüyorum. Hayır diyorum burada sadece Recep Tayyip Erdoğan üzerinden değil Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olsa yine hayır diyorum. Çünkü çıkarılacak olan bu anayasanın topluma bir faydası olmadığını görüyorum. Siz en basit olarak evinizde yakmış olduğunuz doğalgazda bile emniyet sübabı koyuyorsanız bu ülkenin geleceğini ve rejimini değiştiren bu sistemde emniyet sübabı koymuyorsanız hayır diyorum. Çünkü bu toplum hepimizin. Bir kişi için feda edilmeyecek kadar güzel. O terörle gelinen noktaya bakın 2002'den bu yana kadar verdiğimiz şehitlere bakın. Bir tane terör örgütünden bahsedilirken şimdi sayını bilmediğimiz onlarca terör örgütü bu ülkede cirit atıyor." şeklinde konuştu.

"BU SIRADAN BİR BAĞKUR KANUNU DEĞİL, BU ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ REJİM DEĞİŞİKLİĞİ"

"15 yıldır hangi kararı istediler de alamadılar" diyen Karaoba konuşmasına şu şekilde devam etti; "Koalisyonlar sıkıntı yaratır noktasından çıkarak bu Anayasayı yapıyoruz diyenlere ben de buradan soruyorum 15 yıldır kimi istediniz de atamadınız. Başbakanı bile çağırdınız yanınıza bir imza ile görevden aldınız. Hangi bakanlığı istediniz kuramadınız, hangi bakanlığı istediniz kapatamadınız. Sayıştay raporlarının bile meclise gelmesine engel oldunuz. 15 Temmuz'u sadece mağdur olan biziz diye ortaya çıktınız, ama bu toplumda gazi meclise ilk giden dört parti olmuştur, burada bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Meclis bombalanırken orada çalışan tek yürek tek bayrak tek devlet mantığıyla gelen tüm milletvekillerini bir tarafa itemezsiniz. Bu sıradan bir Bağkur kanunu değil, bu Anayasa değişikliği rejim değişikliği, böyle gecenin üçünde beşinde halk anlamadan yapılacak bir işlem değil. Çok basit bir soru sorayım bu ülkede bu kadar çok Anayasa Profesörü var şu üç hafta içinde bir tanesinin açıklamasını gördünüz mü? Çünkü bir tane olumlu açıklama yapacak kişi tarihe kara leke olarak geçecek. Bunun altında gerçekten ezilirler çünkü ortada hiçbir doğru taraf yok. "

"BU CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN SIKINTISI SORUN DEĞİLDİR, BU ÜLKENİN SIKINTISIDIR."

Anayasa değişikliğini eleştiren Karaoba; "Siz Cumhurbaşkanı olarak her kanunu çıkaracaksınız halk tarafından seçileceğim diyeceksiniz, seçilme kriteriniz ne yüzde 50 artı1. Peki Meclis ne kadarla seçiliyor yüzde 100 ile. Sevgili arkadaşlar tek kelimenizle meclisi fesih edeceksiniz hiçbir gerekçeniz olmayacak, Meclis sizi fesih edebilmek için önce 300 ile bir öneride bulunacak, 360 ile karar çıkaracak 400 ile sizi yargılama noktasına gelecek. Birbirimizi kandırmayalım aynı sürede yapılan seçimlerde kendi milletvekilinizi kendiniz belirleyeceksiniz seçilen milletvekillerinin sizi yargılamaları için o 400 bulmaları için çaba sarf edeceksiniz böyle bir hayal dünyası yok. İkincisi sizi yargılayacak bir noktada ve sizi yargılayacakların 15 kişini 12'sini siz atıyorsunuz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle ilkel geri bir Anayasa değişikliği yok. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin sıkıntısı sorun değildir, bu ülkenin sıkıntısıdır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi iktidar olsun diye bunları söylemiyoruz.

Basit bir soru soruyorum tek adam rejimi geldi maaşlarınız artacak mı? Hayır. Ekonomimiz düzelecek mi? Hayır, piyasa düzelecek mi? Hayır. Bu kadar gazeteci içerirdeyken, ülkede dolar almış başını giderken, dünyanın en pahalı mazotunu, benzinini biz kullanırken tek sıkıntı bu mu? Ben Yenikapı Ruhu'na bu toplumda Ak Parti'ye oy verenlere de sesleniyorum, MHP'ye oy verenlere de sesleniyorum. Lütfen bu olayı siyasi parti meselesi olarak görmeyi bırakın, çocuklarımızın geleceği için hayır diyelim, hayırlarda mutluluk olsun, hayırlara vesile olsun." şeklinde konuştu.