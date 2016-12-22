Karaman Valisi Tapsız’dan kütüphane ziyareti

Karaman Valisi Süleyman Tapsız, İsmet Paşa Caddesi üzerinde bulunan Kayserilioğlu Halk Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Tapsız, ziyaret ettiği Kayserilioğlu Halk Kütüphanesi'nde incelemelerde bulunarak okuyucularla bir süre sohbet etti. Kütüphaneden yararlanan öğrencilere doğru bilgiye ulaşmak için araştıran ve sorgulayan bireyler olmalarını tavsiye eden Tapsız, tarih boyunca insanların doğru bilgiye ulaşma imkanına kavuştukları ve boş zamanların değerlendirilmesi açısından öncelikli mekanlardan birinin kütüphaneler olduğunu ifade etti. Tapsız, kütüphanelerin öğrencilerin ve vatandaşların boş zamanlarında yararlanabilmeleri için öğle tatili döneminde de hizmete açık tutulması gerektiğini belirterek, kütüphane yetkililerine bunun sağlanması için gerekli tedbirin alınması talimatı verdi.