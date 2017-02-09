Karalar: “Kaçak yapıya göz yummamızı beklemeyin”

Seyhan Belediyesi ev sahipliğinde Türkiye Mühendis Mimar Odaları Birliği'ne bağlı odaların yöneticileri, üyeleri ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerinin katılımıyla Adana'da uygulanan imar yönetmeliği tartışıldı.

Seyhan Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleşen toplantıda konuşan Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kendisinden proje dışına çıkılarak yapılacak inşatlara müsaade edilmesinin beklenmemesini istedi. Başkan Karalar, "Hepimizin amacı kentimiz adına iyi bir şeyler yapmak. İnsanlarımız adına iyi bir şeyler yapmak. Bir birimizin işini zorlaştıran mekanizmalar değiliz. Hepimizin bir görev ve sorumluluğu var. Bu görev ve sorumluluğu doğru hızlı yapılabilir ve eşit şartları sağlamak koşuluyla yapmak durumundayız. Bunu yapmazsak ne olur? Bunu yapmazsak başlıyor dedikodular konuşmalar. İmarda bir sürü muazzamın olduğunu gördük. İçeride dışarıda fazlalıklar oluyor. İçerideki fazlalıkları kanunlar ölçüsünde çözmeye çalıştık. Kimseye kıyak geçerek değil ama insanlara mümkün mertebe yardımcı olmaya çalıştık. Zaten dışarıda olanlara müdahale şansımız yok. Aslında bu oturur gibi de oldu. Ben bu konuda çok kararlıyım arkadaşlar benim burada çok kararlı olduğumu biliyorlar ama sanıyorum müteahhitlerin bir bölümüne, yapı denetimin bir bölümüne ya da proje çizenlerin bir bölümüne çok kararlı olduğumuzu anlatamadık. Proje çizenler nereden ne uydururum nereden ne kaçırırım ne kadar benim müşterime kıyak yaparım derdiyle proje çizebiliyorlar. Bu doğru değil en azından mühendisin mimarın teşebbüs edeceği bir yöntem değil. Ardından öyle yapmamıza rağmen zaten fazla aldığı projesinin de fazlasını yapıyor. Bunları da tespit ettik. Kusura bakmayın ben makine mühendisiyim, oda başkanlığı da yaptım zaten odalarla iç içe çalışmayı o yüzden çok istiyorum. Bu konuda bilgi haznesine çok sahipler bizde onlardan yararlanmak istiyoruz. Kim adına; kent adına, hepimiz adına. Hepte sağ olsunlar yanımızda durdular. Onlarla birlikte yapabileceğimiz her işi birlikte yapmaya özen gösteriyoruz. Benim kafamda başka bir şey yok benim kafamda işleri doğru yapmak var. Herkesi eşit noktada görmek var ve herkese eşit davranmak var" ifadelerine yer verdi.

Toplantıya katılan Mimarlar Odası Adana Şube Başkanı Ozan Tüzün, İnşaat Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Çağdaş Kaya, Elektrik Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Mehmet Mak, Makine Mühendisleri Odası Adana Şubesi adına Selçuk Göndermez ve YDKB Adana Şube Başkanı Mustafa Çampınarı mevcut yönetmelik, uygulamalar ve yaşanan sorunlar ile ilgili olarak görüşlerini bildirdi.