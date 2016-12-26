Karakeçili’ye bulvara kavuşacak

Kırıkkale'nin Karakeçili ilçesinde, belediye bulvar yapımı için çalışma başlattı.

Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, ilçeye değer katacak yeni bir projenin çalışmalarını başlattıklarını söyledi.

İlçe merkezinde yıkımlar ile yol genişletme çalışması yaparak ilçeye bulvar kazandıracaklarını ifade eden Başkan Özçelik, "Karakeçili Belediyesi olarak ilçemizi daha modern bir hale getirmek için yoğun bir çaba harcıyoruz. Bu konuda önemli mesafeler kat ettik. Yürüttüğümüz çalışmaların tamamlanması ile birlikte ilçemiz hem geniş bir bulvara kavuşacak hem de daha modern bir hal alacak. Her şey Karakeçili ilçesinin güzelleşmesi ve ilçe halkının daha iyi hizmet alabilmesi için" dedi.

İlçe merkezinde bulunan 48 binanın yıkımını gerçekleştirmek için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Özçelik, "İlçe merkezinde bulunan 48 adet metruk bulunan binaların yıkımı ile ilçemiz ilk olarak kötü görünümünden arınacak. Yıkılan binaların yerine yapılacak olan yeni yapılarla hem ilçemiz modern bir hal alacak hem de çağın gerekliliklerini yakalayacak. İlçemizi güzelleştirmek adına belediye olarak yoğun bir mesai ile gece gündüz demeden çalışıyoruz. İlçe halkımız çalışmalarımızın tamamlanması ile daha güzel ve daha yaşanabilir bir ilçeye kavuşacak" ifadelerini kullandı.