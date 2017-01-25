Karakeçili Belediyesi’nden iki şehit ailesine arsa

15 Temmuz darbe kalkışmasında şehitlik mertebesine ulaşan özel harekat Polis memuru Alparslan Yazıcı'nın ailesine Karakeçili Belediyesi tarafından ücretsiz arsa tahsisi yapıldı. Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik Şehit Volkan Pilavcı'nın ailesine de arsa tahsis edeceklerini söyledi.

Karakeçili Belediyesi örnek bir çalışmaya imza atarak 15 Temmuz hain darbe kalkışmasında şehit olan hemşerilerine ücretsiz arsa tahsisi yaptı. Özel Harekat Polis Memuru Alparslan Yazıcı'nın ailesine tapusu teslim edilirken, şehit Volkan Pilavcı'nın ailesi umrede olması nedeniyle umre dönüşü aileye arsa tapusunun teslim edileceği açıklandı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik, "Ülkemizde 15 Temmuz 2016'da meydana gelen kalkışma girişiminde ilçemiz nüfusuna kayıtlı özel harekat Polis memuru Alpaslan Yazıcı'nın şehit olması nedeniyle eşi Aysegül Yılmaz Yazıcı'ya belediyemiz adına kayıtlı bulunan bir parselin tapusu verilmiştir. Şehitlerimiz bize yaşanacak bir vatan bırakmak için canlarından vazgeçti. Şehitlerimizi unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Bugün şehit Yazıcı'nın ailesine tapusunu teslim ediyoruz. Diğer şehidimiz Volkan Pilavcı'nın ailesi umre ibadeti için kutsal topraktalar. Onlara da umre dönüşünde tapuyu teslim edeceğiz" dedi.