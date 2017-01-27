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Karakaya, Karaman Belediyesi’ne kayyım olarak atandı

Karakaya, Karaman Belediyesi’ne kayyım olarak atandı

Zonguldak'ın merkeze bağlı Karaman Belde Belediye Başkanı Mustafa Kalaycı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanması nedeniyle Kozlu Kaymakamı...

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Zonguldak'ın merkeze bağlı Karaman Belde Belediye Başkanı Mustafa Kalaycı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanması nedeniyle Kozlu Kaymakamı ve Zonguldak Vali Yardımcısı Ahmet Karakaya, Karaman Belediyesi'ne kayyım olarak atandı.

Karaman Belediye Başkanı Mustafa Kalaycı'nın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanması üzerine Zonguldak Vali Yardımcısı Sedat Yıldırım kayyım olarak atanmıştı. Sedat Yıldırım'ın Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesine Kaymakam olarak atanmasının ardından Zonguldak Vali Yardımcısı ve Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, Karaman Belediyesi'ne kayyım olarak atandı.

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