Karaer; “112 çalışanları geriye dönük tayın bedelinden mahrum bırakılamaz”

Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı A. Baki Karaer, 112 Acil Servis çalışanlarının 15 Eylül 2016 itibarıyla geriye dönük tayın bedelinden mahrum bırakılacak olmalarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

112 Çalışanlarının Tayın Bedeline Yönelik esaslar yayınlandı. Sağlık-Sen Aydın Şube Başkanı Baki Karaer, yaptığı açıklamada; "Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 112 Acil Servis çalışanlarının tayın bedelleriyle ilgili bir yazı yayınladı. Müsteşar Eyüp Gümüş imzasıyla yayınlanan yazıda, tayın bedeli alan personele ödemelerin maaşla birlikte yapılacağı belirtildi. Yazıda görevlendirme, izin, atama ve benzeri durumlarda uyulması gereken hususlar belirtildi.

Bakanlık yazısında, tayın bedeli verilen personelin, devlet memurları yiyecek yardımı yönetmeliğine göre yiyecek yardımı yapılan yemek servislerinde yemek yemeleri halinde, yemek bedelinin tamamının kendilerinden alınacağı belirtilmekte.

15 Eylül 2016 tarihi itibarıyla 112 Acil Servis çalışanlarına tayın bedeli verilmesi gerekirken, bazı yerlerde tayın bedeli ödenmesine karşın, bazı yerlerde ise ödemeler yapılmadı. Şimdiye kadar geçen sürede 112 personeli, tayın bedelini alamadığı için yemek servislerinden yararlanmak zorunda bırakıldı. Bu nedenle 112 çalışanlarının 15 Eylül 2016 itibarıyla geriye dönük tayın bedelinden mahrum bırakılacak olmaları kabul edilemez" şeklinde konuştu.