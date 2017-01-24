Karacabey’e cazibe merkezi

Karacabey Belediyesi, "cazibe merkezi" projesi çalışmalarını hızlandırdı.

Karacabey Devlet Hastanesi'nin karşısında yapılması planlanan cazibe merkezinin bulunduğu alanın bir kısmında yer alan ve mülkiyeti hazineye ait olan 17 dönümlük arsa, Belediye Başkanı Ali Özkan'ın bakanlıklar ve milletvekilleriyle yaptığı görüşmeler neticesinde belediyeye kazandırıldı. Projenin geldiği safha hakkında bilgi veren Ali Özkan, Karacabey Cazibe Merkezi'nin civar ilçelerin de gözde mekânı haline gelen Kültür Parkı ile bitişik olması sebebiyle çok daha önemli bir fonksiyona sahip olacağının altını çizdi.

Başkan Ali Özkan, "Bakanlıklar ve milletvekillerimizle ortak hareket ederek bu alanın irtifak hakkını belediyemize kazandırmış bulunuyoruz. Cazibe merkezi, İstanbul-İzmir otobanına ve Çanakkale ayrımına bitişik mevkide olması sayesinde bölgeye hizmet sunacak kapasitede olacak" şeklinde konuştu.