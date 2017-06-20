Karacabey’de şehit ve gazi aileleri iftarda buluştu

Bursa'nın Karacabey ilçesinde şehit ve gazi aileleri iftar sofrasında bir araya geldi.

Karacabey Belediyesi tarafından düzenlenen iftar yemeğinde, Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Garnizon Komutanı Binbaşı Erdal Özköroğlu, Karacabey İlçe Emniyet Müdürü Arif Günal'ın yanı sıra Karacabey Belediye Meclis Üyeleri, siyasi parti temsilcileri ile şehit ve gazi yakınları bir arada iftar açtı.

Yapılan sofra duasının ardından iftar yemeğinde konuşan Ali Özkan, "Bu akşam şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya geldik. Bu aileler öyle büyük aileler ki, ülkemizin birliği ve bütünlüğü için beraberliği için, geleceği için çocuklarını evlatlarını feda etmişler. Gazilerimiz öyle yürekli insanlar ki bu ülke için bedeninden bir parça vermiş, gazi olmuş. Yani bu ülkenin birliği ve bütünlüğü ile geleceği için mücadele vermişler. Bu anlamda şehit ve gazi ailelerimiz bizler için çok farklı. Evlatlarınız vatan uğruna can verirken, uğruna şehit oldukları vatanla birlikte aslında sizleri de geride kalan Türk halkına, bizlere emanet bıraktı. Size boynumuz kıldan incedir. Bu güzel akşamda, evlatları şehitlik mertebesine ulaşmış anaları babalara ben bir kez daha başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum" diye konuştu

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, konuklarını kapıda karşılarken gece boyunca da şehit ve gazi yakınlarıyla yakından ilgilendi.