Karabük’te uyuşturucu operasyonu

Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerince Karabük'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

Narkotik ekiplerce yapılan eş zamanlı operasyon kapsamında "uyuşturucu temin ve ticareti" yaptıkları tespit edilen 9 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında A.O.D., B.A., S.Ö., K.D., Ö.Y., O.A., Y.E.P., H.K. ve C.E. isimli şahsılar yakalanırken, bu şahsılara ait adreslerinde yapılan aramalarda ise bir miktar bonzai uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyette sorgusu tamamlanan 9 kişi sağlık kontrolünden geçirilerek "uyuşturucu temin ve ticareti" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.