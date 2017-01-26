Karabük’te intihar

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde psikolojik sorunlar yaşadığı ileri sürülen bir kişi kendini elektrik asarak intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, olay akşam saatlerinde Musalla Mahallesi Safranbolu Aile Mezarlığı'nın alt kısmından geçen yolda meydana geldi. Vatandaşların elektrik direğinde kablo ile asılı birisini görmesi üzerine durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde B.K.'nin öldüğünü belirledi. Yapılan incelemelerin ardından şahsın cesedi otopsi yapılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.