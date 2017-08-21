Karabükspor’da Alanyaspor hazırlıkları başladı

Kardemir Karabükspor, 1 günlük iznin ardından Süper Lig'in 3. haftasında cuma günü deplasmanda karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarına tesislerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik direktör Erkan Sözeri gözetiminde Çamlık Sahası'nda yapılan antrenmana sakatlıkları süren Latovlevici ve Hakan katılmazken, kaleci Ahmet Şahin takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Antrenman öncesi gazetecilere açıklama yapan teknik direktör Sözeri, Alnayaspor'un Vagner Love, Efecan ve Emrah Akbaba gibi çok önemli silahlarının olduğunu ve bunlara karşı önlem alacaklarını söyledi.

Sözeri, "Takım oyunu da oynuyorlar. Bu bir gerçek. 2 maçta sıfır puan yapmaları hiçbir şeyi değiştirmez. Bursaspor maçında 2 - 0 geriden gelip beraberliği yakaladılar. Son dakikada yedikleri golle de 1 puandan oldular. Dolayısıyla bu ligde ne küçümsenecek ne de saygı duyulmayacak takım var. Biz her rakibe saygı duyup, Gençlerbirliği ve Medipol Başakşehir maçlarındaki standardı ortaya koyarak hedefimize adım adım ilerlemek istiyoruz. Bu standardı ortaya koyarsak güzel hedefler peşinde koşabiliriz. Buna oyuncularımızda inanıyor. Bu güzel hedefler her zaman yukarısı. Bu camiaya yakışır, güzel, layık, saygı duyulacak bir mücadelenin içerisinde olacağız. Alanyaspor deplasmanından çok iyi bir sonuç ve mücadele ile en azından yenilmeden, puanlarla dönmek en büyük hedefimiz" dedi.

"8 Eylül'ü ben de sabırsızlıkla bekliyorum"

Golcü oyuncuları Seleznov'un adının Galatasaray ile anılmasının ardından disiplinsiz davranışlarda bulunduğu yönünde yöneltilen soru üzerine Sözeri, "Ben de futbol oynadım yıllarca. Seleznov kariyerli önemli bir oyuncumuz. Ama kafası karışık olduğundan takımın seviyesinin biraz altında şu anda. O yüzden çok görev veremiyoruz. Ama o seviyeye ulaştıracağız ve kendisinden yararlanacağız. Kenarda ısınması, ısınmaması oyuncunun da kendi profiline kalmış. Beş dakikalık bir performans, benim için 90 dakikalık bir performans gibi geçerlidir. Yeter ki o performansı versin. Bu hafta da sonradan giren oyuncularımız Osman olsun, Grozav olsun ve Skulason olsun gerçekten çok katkı verdiler takımımıza. Biz böyle olduğumuz sürece önemli başarılar elde edeceğiz ama Seleznov konusunda 8 Eylül'ü ben de sabırla bekliyorum. 8 Eylül'den sonra ne olacak? Seleznov burada mı, değil mi? Buradaysa kafası da burada olacak. Daha net faydalanacağız diye düşünüyorum" ifadesinde bulundu.

Futbol Şube sorumlusu Tolga Gül'ün de takip ettiği idmanda futbolcular düz koşu ve istasyon çalışmalarının ardında çift kale maç yaptı.