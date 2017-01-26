Karabükspor, Çaykur Rizespor hazırlıklarını tamamladı

Kardemir Karabükspor, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamlayarak Rize'ye hareket etti.

Karabükspor, Süper Toto Süper Lig'in 19. haftasında cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak otobüs ile Ankara'ya oradan da hava yoluyla Rize'ye gitti. Kafilede Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Yatabare ve Traore, sakatlıkları süren kaleci Rybka, Ermin Zec ve Skulason ile kart cezalısı Lazarevic yer almadı. Poko ise Ankara'dan kafileye dahil oldu. Kardemir Karabükspor Asbaşkanı Tolga Gül, ligin 2. yarısında oynadıkları 2 maçı da kazandıklarını hatırlatarak, "İyi başladık ve iyi devam etmek istiyoruz. Ancak zor bir maç olacak. Rakibimizin puana ihtiyacı var. Biz de galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz. Ligde kalmayı garantileyecek puanları biran önce toplayıp yeni bir hedef belirlemek istiyoruz" dedi.