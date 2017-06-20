Karabükspor bayram sonrası toplanıyor

Kardemir Karabükspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Tudor dönemindeki sistemi daha ileriye çekerek, hedeflerinin üst sıralarda olmak olduğunu söyledi.

2017 - 2018 sezonun öncesi kırmızı-mavili ekip Ramazan bayramı sonrası 28 Haziran'da Karabük'te toplanacak. 29-30 Haziran tarihleri arasında sağlık kontrolünden geçecek olan Karabükspor daha sonra 1 Temmuz'dan itibaren Bolu'da birinci etap kamp çalışmalarına başlayacak.

Geçtiğimiz hafta Kardemir Karabükspor'un başına geçen Teknik Direktör Erkan Sözeri, hedeflerinin geçen sezonu 43 puanla bitiren takımı bu sezon biraz daha yukarılara taşıyarak marka değerini yükseltmek olduğunu kaybetti.

Sözeri, taraftarı tribüne çekmek için daha pozitif ve coşkulu yukarı hedeflere oynamak istediklerini de kaydederek, "İdealist bir teknik adamım. Bugün Karabükspor'dayım ve bununla da yetinmeyeceğim. Hedeflerim daha da ilerde belki Milli takımlarda çalışmak. Onun için sadece Karabükspor'a geldim diyerek yeterli demeyeceğiz ve bunun için gece gündüz çalışarak bu görevi laiki ile yerine getirip sezonu en iyi şekilde tamamlamak istiyorum. Futbolun dili her zaman bir. Öncelikle bir sistem takımı olacağız. Igor Tudor döneminde sistemi olan iyi bir Karabükspor vardı. Tudor dönemindeki bu sistem takımını daha da ileriye çekmek istiyoruz" dedi.

Transfer noktasında da açıklamalarda bulunan Sözeri, "Avantajlı ve kurulu hazır bir takıma geldim. Sadece bir 10 numara ve kenar oyuncu noktasında sıkıntımız var. Bu noktada yönetimimizin transfer çalışmaları sürüyor. Latovlovici ve Seleznov'un takımdan kalmaları yönünde arzum var. Eğer gitme durumları olursa da o bölgelere de takviye yapma durumu ortaya çıkabilir" diye kaydetti.