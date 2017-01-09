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Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Adıyaman'da, sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı vatandaşları hazırlıksız yakalarken yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

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Adıyaman'da, sabahın erken saatlerinde başlayan kar yağışı vatandaşları hazırlıksız yakalarken yağış hayatı olumsuz etkiliyor.

Kent merkezinde hava sıcaklığının 0 dereceye kadar düşmesiyle birlikte şiddetini hızla artıran kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yollarda çoğu araç sürücüsü zaman zaman zor anlar yaşadı.

Etkili olan kar yağışının gece geç saatlere kadar etkisini sürdüreceği ve daha sonra sıcaklığın artmasının beklendiği öğrenildi.

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