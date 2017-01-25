Kar yağışı beraberinde kazaları getirdi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde kar yağışı ve yolların buzlu olmasından dolayı maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.

Kar yağışının belirli aralıklarla etkisini sürdürdüğü Çukurca ilçesinde maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Çukurca Devlet Hastanesi yakınında manevra yapan bir ambulans kayarak zırhlı araçla çarpıştı. Kazada maddi hasar meydana gelirken, yaralananların ise olmadığı belirtildi.

Aynı noktada ilerleyen bir araç ise, kayarak başka bir araçla çarpıştı. Kazada maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.