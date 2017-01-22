KAR TANESİ

Dünkü kar yağışında muhteşem motifler kar tanelerinde kendini gösterdi. Hele yıldıza benzer bir motif var, bayıldık. Ne yazık ki daha görünür görünmez eriyor fotoğrafını bile çekmeye fırsat vermiyor. Allah'ın Esma-ül Hüsna'sı tecelli ediyor. (EL BEDİU)

Kısaca, eşi ve örneği olmayan, sanatkârane yaratan, örneksiz, maddesiz yaratan, kolaylıkla daima hayrete düşürücü güzellikte şeyler yaratan demektir. Evet, Allah'ın varlığına inanmayanlar yok denecek kadar azaldı. Fakat cibt, putlar, kahinler, tağutu Allah'a ulaşmak için aracı koyanlar çoğaldı.