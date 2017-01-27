Kapkaççılar önce kameraya, sonra polise yakalandı

Eyüp'te vatandaşların telefonlarını çalan 3 kapkaççı, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların telefonlarını kapkaç yaptıkları kadınları takip ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 21 Ocak'ta Eyüp'te evine gitmek isteyen N.T. isimli kadın saat 22.00 sıralarında Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi Setaltı Sokak'ta yürürken arkasından yaklaşan şahıs, telefonunu kapkaç yöntemiyle çalarak kaçtı. Bunun üzerine emniyete giden N.T. şikayette bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, N.T.'nin kapkaça uğradığı sokak üzerinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera görüntülerinden 3 kapkaççı ve şahısların kullandığı araba tespit edildi. Polis, aynı kapkaççıların S.G. isimli kadının da 19 Ocak'ta telefonunu çaldığını tespit etti. Bunun üzerine incelemelerini derinleştiren polis, kapkaç sırasında kullanılan aracın sahibine ulaştı. Kapkaç sırasında kullanılan aracın sahibi E.M. yapılan ilk sorgusunda, 19 Ocak'ta gerçekleşen kapkaç sırasında M.K. ve İ.T.'nin de yanında olduğunu söyledi. M.K. ve İ.T. isimli şüphelilerin kimlik ve adres tespitini yapan polis, belirlenen adreslere baskın düzenledi. Yakalanarak emniyete getirilen M.K. ve İ.T., yapılan ilk sorgularında kapkaç olayına karıştıklarını itiraf etti.

Kapkaççılar kamerada

Şahısların telefonlarını kapkaç yaptıkları kadınları takip ettiği anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına farklı açılardan yansıyan görüntülerde kapkaççının bir kadını takip ettiği görülüyor. Ardından kadının telefonunu alan kapkaççının hızla kaçması kameralara yansıyor. Kapkaça uğrayan kadın ise kapkaççının arkasından koşuyor. Başka bir görüntüde ise kapkaççının kadını takip ettiği görülüyor.