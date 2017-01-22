Kapanca sokakta çalışmalar sürüyor

Tarih Koridoru Projesi'nin en önemli ayaklarından birini oluşturan Kapanca sokaktaki çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor.

İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Akçakoca mahallesinde yer alan Kapanca sokaktaki sağlıklaştırma çalışması Şubat sonuna kadar tamamlanmış olacak.

Yetkililer, 19. Yüzyıl sivil mimari örneklerinin yoğun olduğu Kapanca sokakta şimdiye kadar 6 tescilli sivil mimarlık örneği yapı, 1 adet tescilli çeşme, 1 adet tescilli su sarnıcının restorasyon çalışmaları tamamlandığını belirterek, "Sokak Sağlıklaştırma Projesi kapsamında 3 bin 610 metrekarelik alanda çalışma yapıyoruz. Kapanca sokakta tamamlanan restorasyon ve cephe iyileştirme çalışmalarının ardından sokağın üstyapı düzenlemeleri yapılmaktadır. Yollar sokağın tarihine özgü olan Arnavut kaldırımı taşlarıyla kaplanmakta, mevcut bahçe duvarları, bahçe korkulukları yenilenmektedir. Ayrıca sokak özel gömme aydınlatmalarla da aydınlatılacaktır. Çalışmalar tamamlandığında Kapanca sokak, buram buram tarihi kokacak" dediler.