Kanuncu’nun Korosundan muhteşem konser

Salihli'de Salih Kandaş öncülüğündeki Kanuncu'nun Korosu ilk muhteşem konseri ile müzikseverleri büyüledi.

Belediye Zafer Keskiner Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen konserde koro, seslendirdiği eserlerle, dinleyicilerin kulağındaki pası sildi. Sunuculuğunu Gülgün Yalvaç'ın yaptığı konsere onur konuğu olarak katılan Mustafa Yalçınkaya ise seslendirdiği şarkılarla geceye ayrı bir renk katarken, İzmir'den konuk olarak katılan Mine Palazoğlu ve Nebi Uğur ise dansları ile izleyicilerden tam not aldı. Gecede Salih Pehlivan'ın okuduğu Çanakkale Şehitleri Şiiri ise konukları, hem duygulandırdı, hem de ağlattı. Ankara Kültür Bakanlığı Halk Dansları Müdürü Melih Damar, Salihli Kandaş öncülüğündeki Kanuncu'nun ilk konserinde yalnız bırakmadı. Damar, konser sonrası Kandaş'a tebrik ederek, çiçek takdim etti.