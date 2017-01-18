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Kandil’de teröristlere ait 8 hedef imha edildi

Kandil’de teröristlere ait 8 hedef imha edildi

Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında, teröristlere ait 8 hedef imha edildi.

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Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile Kandil bölgesine düzenlenen hava harekatında, teröristlere ait 8 hedef imha edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, "18 Ocak 2017 tarihinde 20.17-20.35 saatleri arasında Kandil bölgesine Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlenmiş; bölgede tespit edilen 8 hedef ateş altına alınarak imha edilmiştir. Görevlerini başarıyla icra eden savaş uçaklarımız emniyetle üslerine dönmüşlerdir" denildi.

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