Kamyonlara çarpan sürücünün hastaneye götürüldüğü ortaya çıktı

Adana'da gece kontrolden çıkıp park halindeki 2 kamyonete çarpıp durabilen otomobilin sürücüsü Murat Ş.'nin vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldüğü ortaya çıktı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Murat Ş. yönetimindeki 01 SD 893 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp yolun sağında park halindeki 01 PR 084 ve 01 EN 246 plakalı kamyonetlere çarptı. Beraberindeki kız arkadaşı Melike Ö. ise otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan genç kız, kaldırıldığı Adana Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Gece, polis olayla ilgili sürücüyü yakalama çalışması başlatmıştı. Sürücü Murat Ş.'nin ise gece meydana gelen kazanın ardından vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırıldığı tedavisinden sonra ise taburcu edildiği ortaya çıktı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.