’Kalp Tamiri’ isimli film finale kaldı

Eğitim-Bir-Sen'in bu yıl "Vefa" temasıyla düzenlediği "3. Kısa Film Yarışması'nda, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çekimleri tamamlanan kısa film de finale kaldı.

Samet Dağ'ın yazıp yönettiği ve 10 kişilik oyuncu kadrosu ile 19 dakikalık kısa film Ankara'da finalde yer alacak.

'Kalp tamiri" adlı kısa filmi yazan ve yöneten Samet Dağ, "Amacım Tavşanlılı ünlü yönetmenimiz Ahmet Uluçay'ın izinden gitmek ve onun adını bir nebze olsun yaşatmak. Arkadaşlarla hazırladığımız bu filmde onun tekniklerini de kullanıp, kendimizden de bir şeyler katarak güzel bir eser çıkarmaya çalıştık" dedi.

Yarışmada birinci esere 15 bin, ikinciye 10 bin, üçüncüye 7 bin lira ödül verilecek. Ayrıca, "Mehmet Akif İnan Özel Ödülü" verilecek esere 5 bin, "Erol Battal Teşvik Ödülü" verilecek esere ise 3 bin lira takdim edilecek.

Başkanlığını İsmail Güneş'in yaptığı, Perihan Savaş, Haşmet Babaoğlu, Ufuk Bayraktar, Enver Gülşen ve Suat Köçer'den oluşan jüri, finale kalan 17 filme ilişkin değerlendirmesini yaparak, dereceye giren filmleri belirledi.

Finale Tavşanlı'dan Kalb Tamiri ile diğer illerden Ahde Vefa, Beyaz, Bir Poşet Süt, Çeşme, Çorap, Kağıt Düşler, Köksüz, Küs, Mesken, Okul Yolu, Pastel, Sebat, Uzlaşı, Vefa, Yön ve Zeytin Ağacı filmleri arasından dereceye giren eser sahiplerine ödülleri, 11 Şubat'ta Ankara'da düzenlenecek 25. yıl "Vefa Buluşması" programı kapsamında verilecek. (Tİ - EFE)