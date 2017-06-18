Kalkınma Bakanı Elvan’ın Yüksekova ziyareti

"Konya'dan Yüksekova'ya Gönül Köprüsü" projesi kapsamında Hakkari'nin Yüksekova ilçesine gelen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, iftar programına katıldı.

Bakan Elvan'a ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi Zelkif Kazdal, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat ve Konya eski milletvekili Mustafa Kabakçı eşlik etti.

Bakan Elvan, Cengiz Topel Caddesi üzerindeki esnafları ziyaret ettikten sonra Seladddin Eyyebi Kültür Merkezi Bahçesinde düzenlenen iftar programında katıldı. İftar yemeğinden sonra yaptığı açıklamada Bakan Elvan, "Allah bizleri huzur içerisinde kardeşlik içerisinde nice ramazanlara kavuştursun. Programın adı Konya ile Hakkari kardeşlik köprüsü koymuşlar. Sadece bu iki ilimiz arasında gönül köprüsü değil sadece bu illerimizde yaşayan arasında değil 81 ilimizin birbiriyle gönül bağı vardır. 80 milyon insanımızın arasında gönül bağı vardır. Ne olursa olsun kim ne yaparsa yapsın millet olarak 80 milyon olarak Konya olarak Hakkari olarak Yüksekova olarak bu gönül köprüsü devam edecektir. Allah'ın izniyle kıyamete kadar bu gönül bağını koparmaya bu birlikteliği yıkmaya kimsenin gücü yetmeyecektir. Sadece iki coğrafya arasında değil, sadece iki şehir arasında değil Hz. Mevlana ile Ahmed-ı Hani arasında bir gönül bağı vardır. Bozkırın gelincikleri ile Hakkari'nin ile Yüksekova'nın laleleri arasında gönül bağı vardır. Onun için diyoruz ki medeniyetimizin gönül medeniyetidir. Bizim medeniyetimiz barış medeniyetidir. Bizim medeniyetimiz kardeşlik medeniyetidir. Her insanımız bizim için kutsaldır. Her insanımız bizim için biriciktir.

Bizi asla 3. dünya ülkeleriyle asla ortadoğu ülkeleriyle karıştırmasınlar buna Hakkari ve Yüksekova müsaade etmez. Buna Konya ve Türkiye müsaade etmez. Doğu'suyla batısıyla 80 milyon insan müsaade etmez" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Bakan Elvan, bazı ailelere bayram hediyesi verdi.