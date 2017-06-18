Kalkınma Bakanı Elvan, Yüksekova’da
HAKKARİ (İHA) – Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve iftar programına katılmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.
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HAKKARİ (İHA) – Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve iftar programına katılmak üzere Hakkari'nin Yüksekova ilçesine geldi.
Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanına inen Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Hakkari Valisi Cüneyit Orhan Toprak, Hakkari Belediye Başkan Vekili Cüneyit Epcim, Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekil Mahmut Kaşıkçı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Kurdoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Müslüm Ortaay tarafından karşılandı.
Buradan Kaymakamlık konağına gecen Bakan Elvan kurum amirleri tarafından karşılandı. Bakan daha sonra Selaahddin Eyyübi Kültür Merkezi bahçesinde düzenlenecek iftar programına katılacak.
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