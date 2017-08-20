Kalkınma Bakanı Elvan, Mersin’de Yörüklerle bir araya geldi

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye'nin büyümesinden, güçlenmesinden, gerçek anlamda dünyada söz sahibi olmasından ciddi şekilde rahatsız olanların bulunduğunu belirterek, "Bir taraftan teröristleri barındıracaksın, onları koruyacaksın, teröristlerin yapacağı her türlü etkinliğe imkan sağlayacaksın, diğer taraftan dostluktan, ittifaktan bahsedeceksin. Bu bizim anlayışımıza ters, biz samimi dost istiyoruz" dedi.

Bakan Elvan, beraberinde Mersin Valisi Ali İhsan Su, AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik ve Mezitli İlçe Başkanı İhsan Gültekin ile birlikte merkez Mezitli ilçesine bağlı Fındıkpınarı Yaylası'nda Yörüklerle buluştu. Köy meydanındaki toplantıda belde halkına hitap eden Elvan, bu bölgede yaşayan halkın, gerçekten adam gibi adam, yiğit, cesur, milleti için, devletin için, ay yıldızlı al bayrağı için her şeyini feda edebilecek olan yiğit insanlar olduğunu söyledi. "Aslında Yörükler için bir ifade kullanılırlar; "Yörükler asker doğar asker ölür" diyen Elvan, "Çünkü Yörük kardeşlerimiz için vatan, bayrak, devlet her şeyin üstündedir, canından daha değerlidir" ifadelerini kullandı.

"Biz samimi dost istiyoruz"

Türkiye'nin çok zor bir süreçten geçtiğini, Türkiye kalkındıkça, geliştikçe, büyüdükçe düşman sayısının da terörist grupların sayısının da arttığını vurgulayan Elvan, "Maalesef ülkemizin büyümesinden, güçlenmesinden, gerçek anlamda dünyada söz sahibi olmasından ciddi şekilde rahatsız olanlar var. Bazı ülkelerin nasıl ve şekilde saldırdıklarını, Türkiye'ye yönelik ithamda bulunduklarını görüyorsunuz. Bir taraftan teröristleri barındıracaksın, onları koruyacaksın, teröristlerin yapacağı her türlü etkinliğe imkan sağlayacaksın, diğer taraftan dostluktan, ittifaktan bahsedeceksin. Bu bizim anlayışımıza ters, biz samimi dost istiyoruz. Bir taraftan terör örgütüne destek ver, diğer taraftan da dost olalım de. Bu ikisi örtüşmüyor. Biz yıllarca birlikte hareket ettiğimiz müttefiklerimizden şunu bekliyoruz; Türkiye olarak biz her zaman açık ve samimi olduk. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmak isteyen, hükümetimizi yıkmak isteyen, bu ülkeyi bölmek isteyenlerin, Avrupa'nın değişik ülkelerinde korunduklarını ve bulunduklarını hepimiz biliyoruz. Biz bu teröristlerin verilmesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Terör örgütlerinin kökünü kurutacağız"

Bu ülkeye ihanet edenlerin mutlaka günün birinde bunun hesabını vereceklerini dile getiren Elvan, "İster FETÖ olsun, ister PKK olsun, ister DAEŞ, ister DHKP-C olsun. Bunlar zaten taşeron terör örgütleridir. Birilerinin beslediği, büyüttüğü ve üzerimize saldığı terör örgütleridir. Bunlara karyı mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. İnlerine girdik, artık bir kişi bile olsan uçağımız kalkıyor, insansız hava araçlarımız kalkıyor ve o teröristleri yok ediyor. İnlerinde dahi barınamıyor. Allah'ın izni ile bu terör örgütlerinin kökünü kurutacağız. Zaman zaman şunu da duyuyoruz. Bu tür terör örgütleri lehine, özellikle ülkemiz içinde değişik şekilde dolaylı destek verenleri de görüyoruz. Bizleri bu çok üzüyor. Eğer içinizde zerre kadar vatan sevgisi varsa, devlet millet, ay yıldızlı bayrak sevgisi varsa, o terör örgütlerine yönelik biz nasıl mücadelemizi sürdürüyorsak, siz de sürdürmelisiniz veya bize destek vermelisiniz. Gün birlik günü, gün beraberlik günü, gün kardeşlik ve dayanışma günüdür. Bizim birlik ve beraberliğe, kenetlenmeye ihtiyacımız var. Bunu sağladığımız müddetçe, Allah'ın izni ile onlar ne söylerse söylesin, Türkiye büyümeye ve güçlenmeye devam edecektir" dedi.

"Biz büyüyüp güçlendikçe, düşmanımız da artıyor"

Türkiye'nin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdüğünü hatırlatan Elvan, şunları kaydetti:

"Kimse bunu beklemiyordu ama yüzde 5 büyüdük. Allah'ın izni ile ikinci çeyrekte de üçüncü çeyrekte de büyümeye devam edeceğiz. Bizler sizler için, ülkemiz için, milletimiz için gece gündüz çalışıyoruz. Yeter ki biz, bu ülkenin ekonomisi, bu ülkenin kalkınması, gelişmesi için bir şeyler yapalım. O neden sizlerin o güçlü desteği sürdüğü müddetçe, Allah'ın izni ile sırtımız yere gelmez. Türkiye olarak büyümeye ve güçlenmeye devam edeceğiz ama şunu unutmamalıyız; biz büyüdükçe, biz güçlendikçe düşmanımız da artıyor, bize saldıranlar da artıyor. Bize saldıran çoğaldıkça, bizin kenetlenmemiz ve dayanışmamız artacak. Ülkemiz büyüyecek ve güçelenek, bu konuda kararlıyız ve hiçbir karanlık odak Türk milletini yolundan çeviremeyecek. Bu millete kim ihanet ediyorsa mutlaka o ihanetin bedelini ödeyecek, bundan hiç kuşkunuz olmasın. Sınırlarımız içinden veya sınırlarımız dışından ülkemize yönelik tehditlere asla papuç bırakmayacağız, neyse mücadelemiz sürdüreceğiz. Biz güçlü bir devletiz, güçlü bir ülkeyiz."

Elvan, konuşmasının devamında bölgeye yapılan yatırımlar, tamamlanan ve devam eden projeler konusunda bilgiler verirken, bölge halkı da sorunlarını dile getirdi.