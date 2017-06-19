KAİMDER geleneksel iftarında mezunlar bir araya geldi

Önder Karabük İmam Hatipleri Derneğinin (KAİMDER) her yıl geleneksel hale getirdiği "Mezunlar İftar Buluşması" bu sene de Karabük İmam Hatip Lisesi'nde yoğun katılımla gerçekleşti.

2017 mezunlar iftar buluşmasına, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Ceylan ve AK Parti İl Başkanı Timurçin Saylar'ın yanı sıra 700'ü aşkın imam hatip mezunları katıldı.

İftar sonrası bir konuşma yapan KAİMDER Başkanı Nevzat Akbaş, derneğin her yıl geleneksel hale getirerek düzenlediği iftar yemeğine katılanlara teşekkür ederek, " Derneğimiz ilimizde bulunan 5 İmam Hatip Lisesi ve 15 İmam Hatip Ortaokulunda bulunan 3bin 500 öğrenciye akademik alanda ve güncel hayattaki her konuda destek olmaya çalışmaktadır. Öncelikle şu müjdeyi paylaşmak istiyorum. Türkiye çapında 51 okul proje okulu olarak belirlendi. Bunlardan bir tanesi de Safranbolu'da bulunan Şehit Murat Akdemir Anadolu İHL olmuştur. Bu okulumuzun proje okulu olarak belirlenmesinde katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Önder Karabük İmam Hatipliler Derneği geçmişten bugüne öğrencilerimizin eğitim hakkını savunmaya devam etmektedir. İmam Hatip okullarımızdan mezun olanların okullarıyla olan bağlarını sıkı tutmaları ve alakalarını sürdürmeleri için dernek olarak faaliyetlerimize devam etmekteyiz. Düzenli aralıklarla mezun buluşmaları, bayramlaşma buluşmalarında mezunları bir araya getirme, ortak sorunlarla ilgili toplantılar düzenleme gibi faaliyetlerimiz devam etmektedir. Mezun olup Üniversitede okuyan öğrencilere verilen yardım bursları, okullarımızı yüksek bilinçle tercih eden öğrencilere teşvik bursu, okul servis ücreti, öğle yemeği ücreti ve kırtasiye yardımı bunlardan bazılarıdır." dedi.