Kahramanmaraş’ta trafik kazaları MOBESE’ye yansıdı
Kahramanmaraş'ta dikkatsizlik nedeniyle yaşanan trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.
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Kahramanmaraş'ta dikkatsizlik nedeniyle yaşanan trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.
Kahramanmaraş'ta şehrin ana arterleri üzerinde yaşanan trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı. Yetkililer, meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun sürücülerin dikkatsizliğinden kaynaklandığını belirterek, vatandaşları daha dikkatli olması konusunda uyardı.
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