Konya-4 °C

  1. HABERLER

  2. 3. SAYFA

  3. Kahramanmaraş’ta trafik kazaları MOBESE’ye yansıdı
Kahramanmaraş’ta trafik kazaları MOBESE’ye yansıdı

Kahramanmaraş’ta trafik kazaları MOBESE’ye yansıdı

Kahramanmaraş'ta dikkatsizlik nedeniyle yaşanan trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

A+A-

Kahramanmaraş'ta dikkatsizlik nedeniyle yaşanan trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı.

Kahramanmaraş'ta şehrin ana arterleri üzerinde yaşanan trafik kazaları MOBESE kameralarına yansıdı. Yetkililer, meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun sürücülerin dikkatsizliğinden kaynaklandığını belirterek, vatandaşları daha dikkatli olması konusunda uyardı.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.