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Kafe cinayetinde 7 gözaltı

Kafe cinayetinde 7 gözaltı

Malatya'da kafeteryada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

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Malatya'da kafeteryada 1 kişinin öldürülmesiyle ilgili 7 kişi gözaltına alındı.

Önceki gün Abdullah Gül Parkı'nda bulunan bir kafeterya düzenlenen baskında Ümit Kahraman Tutal'ın öldürülmesinin ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 7 kişiyi gözaltına aldı.

Battalgazi ilçesinde bir bağ evine düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, şüpheliler sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

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