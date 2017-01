Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Erdel Bu Defa Erkeklere Seslendi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Erdel Yılmaz, baba adayının annenin gebelik sürecini keyifli geçirmesini sağlaması gerektiğini ifade ederek, "Her bebek farklı olduğu gibi, her gebelik de farklı geçer. Ancak her anne adayını en çok mutlu eden şey kocasının hoşgörü anlayış ve desteğidir" dedi.

Çalışmalarına Aydın Liva Hastanesi'nde başlayan Aydın'ın ünlü hekimlerinden kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Op. Dr. Erdal Yılmaz, zorlu geçen hamilelik sürecinde anne adaylarının en büyük yardımcısının eşleri olması gerektiğini belirterek "Her ne kadar hamile olan anne olsa da sürecin anne ile babayı ortak yaşaması gerektiği unutulmamalıdır. Özellikle çalışan gebelerin oldukça zor günler geçirmekte dönemde iş hayatı ile bitmeyen evde de devam eden koşturmalar kadının hem bedenini hem beynini yorar. Bu yaşam şekline eklenen yalnızlık, daha doğrusu evli ama yalnız kadınlar da stres oldukça artar. Yoğun stres altında geçen gebelikler de erken doğuma ve bebeğin normalden düşük kiloda doğmasına neden olur. Yani bu hassas dönemde kadına destek oldukça önemli. Baba adayı eşine hamilelik döneminde daha çok özen göstermelidir" dedi.

"Moral ve Motivasyon Her Şeyden Önemli"

Gebelikte ruh halinin oldukça değişken olduğunu bu nedenle erkeklerin hanımlarını hamilelik sürecinde daha çok anlayış göstermesi gerektiğini belirten Liva Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Erdel Yılmaz, "Hamile kadınlar bazen güvensizlik, bazen de endişelere kapılabilir. Yani bu dönem de ham kadın anne adayı olmaları nedeniyle daha hassastır. Gebelikte özellikle ilk hamilelik ise kadın bedeninde oluşturduğu değişiklikler de stresi arttırır. Ayaklarda, ellerde ve yüzde şişme, kilo artışı, bulantı, kusma, bazen de artan iştah kadında gerginliğe neden olabilir. Kimi zaman bu fiziksel değişikliklere uyku hali, unutkanlık da eklenebilir. Bu zorlu sürecin sonunda kavuşacağınız bebeğiniz kadına anneliği erkeğe de baba olma duygusunu daha güzel yaşatır" diyerek erkeklerin çocuk doğmadan önce babalık yapmasını tavsiye etti. Op. Dr. Yılmaz, zaman zaman zor da olsa erkeklerin göstereceği anlayış ve fedakarlığın hem anne hem de bebeğin sağlığına da ciddi olumlu katkıları olduğunu kaydetti.

"Birlikte Yürüyün, Vakit Geçirin"

Erkeklerin özellikle hamilelik sürecinde hanımları ile bol vakit geçirmelerini öneren Dr. Erdel Yılmaz bu defa erkeklere seslenerek, "Gebelikte tavsiye ettiğimiz egzersizler ve yürüyüşlere beraber katılın. Doktor kontrollerinde de hanımınızı yalnız bırakmayın. Özellikle bulantı kusma, uyku hali, yorgunluk, halsizlik gibi şikayetlerin hakim olduğu ilk 3 ayda mutfak işleri ve alışverişde eşinize yardım etmeyi sakın ihmal etmeyin. Bunun yanında eşinize her zaman moral ve motive edin" diye konuştu.