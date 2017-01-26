Judo Ümitler Türkiye Şampiyonası Ordu’da başladı

Dört gün boyunca devam edecek olan Ümitler Judo Türkiye Şampiyonası Ordu'da başladı.

Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Altınordu Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Ümitler Bay-Bayan Judo Türkiye Şampiyonası Altınordu ilçesinde bulunan Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda start aldı. 70 ilden bine yakın sporcunun katıldığı şampiyona ilk gün müsabakaları ile sporseverlerle buluştu. Mindere çıkan sporcular galip gelebilmek için hünerlerine sergiledi. Dört gün sürecek olan şampiyona hakkında açıklamalarda bulunan Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Ordu'da düzenlenen şampiyonaya ilk gün katılımının çok iyi olduğunu ve şampiyona boyunca seyir zevki yüksek müsabakalar izleyeceklerini söyledi.

"Judo'da uluslar arası arenada başarılı olmak için çalışacağız"

Judoda Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil etmek için çalışmalar yaptıklarını dile getiren Huysuz, "Yapılan girişimler sonucunda aldığımız olumlu yanıtlarla şampiyonayı Ordu'da yapma kararı aldık. Şampiyona bugün itibari ile başladı. Bin 500 kişiyi bulan bir kapasite ile düzenlenen bir şampiyona oluyor. Türkiye'de judo gelişerek devam ediyor. Şuanda 79 ilde aktif olarak judo sporu yapılıyor. Bundan sonra artık judoyu eski günlerdeki gibi başarılı bir spor dalı yaparak, olimpiyatta, dünyada, Avrupa'da, Akdeniz Oyunları'nda ve diğer uluslararası arenalarda ülkemizi temsil edecek gençlerimizi judo sporuna kazandıracağız. Bu güzel organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de daha büyük organizasyonları Ordu'ya vererek Ordu'yu sporda bir numaraya taşımak istiyoruz" dedi.

"Ordu için çok önemli bir şampiyona"

Şampiyonanın ilk gün müsabakalarına katılan ve açıklamalarda bulunan Ordu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Mustafa Genç, şampiyonanın Ordu'da düzenlenmesinin Ordu için çok büyük bir şans olduğunu belirtti. Judo şampiyonasının rekor bir katılımla gerçekleştiğinin altını çizen Genç, "Ümitler Bay-Bayan Türkiye Judo Şampiyonası bugün başladı. Şampiyonaya bin sporcu toplamda ise bin 500 kişilik rekor bir katılım var, bu Ordu adına gurur verici bir olay. Bu organizasyonun Ordu'ya verilmesine vesile olan Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'a ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyoruz. Bu organizasyonun Ordu'da olması Ordu'daki judo sporu için ve daha çok sporcu yetişmesi için önemli. Şampiyona ayrıca Ordu ekonomisini de büyük katkı sağlayacak. İnşallah güzel bir organizasyon geçecek ve en iyi sporcular kazanacak" diye konuştu.

Dört gün boyunca Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda devam edecek olan şampiyona 29 Ocak Pazar günü sona erecek.