“Joko’nun Doğum Günü” Maltepeli izleyicileriyle buluştu

Yolcu Tiyatro grubu, bu yılın en dikkat çeken oyunlarından biri olan "Joko'nun Doğum Günü" isimli tiyatro oyunuyla Prof. Dr. Türkan Saylan Kültür Merkezinde sahne aldı.

Maltepe Belediyesinin şubat ayındaki kültür-sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen oyuna, tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. Kara mizah özelliklerini taşıyan oyunu, çağdaş sanatın önemli isimlerinden Fransız yazar Roland Topor kaleme aldı. Oyunda sistemin insan bedenini ve aklını kontrol altına alma hırsı, ezen-ezilen ilişkisi üzerinden absürd bir anlatım biçimi ile sunuldu. İnsanın başkalarını sırtında taşımayı kabul etmesiyle başlayan benliğini kaybetme hikayesi, acı çekme ve çektirme ekseninde sahneye taşındı. Su deposunda işçi olarak çalışan Joko'nun başından geçenlerin anlatıldığı oyunda, projection mapping teknolojisi ile yüksek performans gerektiren hareket tasarımı birleştirildi. Gazeteci-yazar Mine G. Kırıkkanat'ın çevirisini yaptığı, Ersin Umut Güler'in yönettiği oyunda Tolga İskit, Ayşe Tunaboylu, Cenk Dost Verdi, Efe Ünal, Merve Dağlı, Yasemin Ertorun, Burak Üzen ve Sercan Dede rol aldı. Oyun sıradışı anlatımı, animasyonları, müziği, dekoru, koreografisi ve sanatçılarının sahne performansıyla tiyatroseverlerin beğenisini topladı.