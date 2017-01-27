Jeotermal su kaynaklarıyla ısıtılan seralar yüzlerce kişinin geçim kaynağı oldu

Kütahya'nın Simav Eynal Kaplıcaları bölgesinde, jeotermal su kaynaklarıyla ısıtılan seralarda üretilen domatesler, ilçede yüzlerce kişinin geçim kaynağı haline geldi.

Simav'da son 2 yıldır uygulanmakta olan topraksız seranın üretimi yüzde 30 oranında artırdığı açıklandı. 100 dekarın üzerindeki topraksız alanda üretim yapılan seralarda, dönüm başına üretimin 20 tondan 30 tona çıktığı belirtildi.

Simav Eynal 4 Eylül Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Hakan Öztürk, (35) yaklaşık 350 dekar sera alanı üzerinde 110 seracı ortak ile tarımsal üretim yaptıklarını ifade etti.

Öztürk, "Özellikle domates ve salatalık ağırlıklı üretimden bir yılda 7 bin ton civarında ürün alıyoruz. Bunun karşılığında 11 milyon TL kazancımız oluyor. Topraksız tarım uygulamalarını daha da yaygınlaştırarak rekolte ve kazancı iki katına çıkarabiliriz. Topraksız tarım üretimiyle birim alana daha sık bitki dikilebiliyor, ürünlerde kanserojen nitrat birikimi olmadığı gibi, sulama işi de oldukça kolaylaşıyor" dedi.

Organize seracılık bölgesi kurulması için taleplerinin göz önüne alınmasını isteyen üreticiler, yurt dışı ihracatına yönelik üretim de yapabileceklerini dile getirdiler. Üreticiler, "Eğer Organize sera bölgesi kurulursa, bir çok avantajlar elde edeceğiz. Sağlıklı büyüme için bu kaçınılmaz. Simav'da organize seracılık bölgesi kurulursa hem üretici sayısı, hem de üretim miktarı artacaktır" diye konuştular.

Simav Eynal domatesi ve salatalığının İstanbul, Bursa, İzmir, Balıkesir ve Ankara gibi şehirlere toptan olarak satıldığını sözlerine ekledi. Domatesin toptan fiyatının 3 TL'den başladığı belirtildi.

Topraksız sera nedir?

Dünyada en sık tercih edilen üretim şekli olma yolundaki topraksız tarımda ürünü, zemindeki toprak içine değil, yetiştirilecek fidelere özel kaplarda yetişiyor. Fide, kaya yünü adlı bir maddenin içine dikiliyor. Kaya yünü, suyu tutma özelliğine sahip bir malzeme. Bununla birlikte kabın içine perlit adı verilen madde ekleniyor. Bu madde de ısı yalıtımı sağlama özelliğine sahip olduğu için bitkinin sıcaklık değişimlerinden etkilenmesini asgari düzeye indiriyor.