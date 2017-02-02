Jandarmadan üçüz kardeşlere asker düğünü

Muğla'nın Menteşe ilçesi Ortaköy Mahallesinde üçüz kardeşler için Muğla İl Jandarma Komutanlığının da katkıları ile asker düğünü düzenlendi. Ortaköy Mahallesi düğün salonunda düzenlenen asker düğünü törenine Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı personeli ve mahalle sakinleri katıldı.

Üçüz kardeşlerden Mustafa ve Hasan vatani görevlerini Bilecik'te, Hüseyin ise Aydın'da jandarma olarak yapacak. Üçüz kardeşlerden birisinin askerliğini tecil ettirme hakkı olmasına rağmen, birlikte dünyaya geldiklerini ve birlikte askerlik yapmak istedikleri için bu haklarını kullanmadılar. Asker düğünü için salona arkadaşları ile Muğla Zeybeği oynayarak gelen Mustafa, Hasan ve Hüseyin kardeşler, önce anne ve babalarının elini öptüler. Gecede müzik eşliğinde davetliler ile doyasıya eğlenen üç kardeş için kına töreni düzenlendi. Asker adayı üçüzlerin arkadaşları tarafından "Kınan kutlu olsun" şarkısı eşliğinde ellerine kına yakıldı.

Vatani görevini Bilecik'te yapacak Mustafa Girgin, "Çok güzel bir duygu. Mutlu oluyor insan. Üç kardeş vatana hizmet edeceğimiz için çok mutlu oluyoruz. Bütün ikiz ve üçüz kardeşler onlar da bu duyguyu yaşasa çok mutlu olurlar" dedi.

Vatani görevini Aydın'da jandarma olarak yapacak olan üçüz kardeşlerden Hüseyin Girgin, "Aydın merkezde jandarma olarak vatani görevimi yerine getireceğim. Üç kardeş olduğumuz için çok mutluyum. Bu duyguyu herkesin paylaşmasını isterim. Bizim yaşımızda olan gençlerin vatani görevini yapmasını temenni ederim. Bugün Jandarma da bizimle beraberdi. Bu törenin düzenlenmesinde bizlere yardımcı oldular. İlk defa birbirimizden ayrılıyoruz. Bu biraz kardeş olarak ağır geliyor. En çok düşündüren tarafı da bu beni. Kardeşlerimin aynı yerde olduklarını bileceğim. Onların birbirlerine sahip çıktıklarını bileceğim. Ben ayrı olsam da onların bir yerde olduğunu bilmek yeter bana" dedi.

Üçüz kardeşi Mustafa ile Bilecik'te vatani görevini yapacak olan Hasan Girgin, "Kardeşlerim ile beraber bu askerlik anısını, tadını, bu mutlu günümüzde ne kadar da hüzünlü olsa bizim için mutlu bir gün. Bu da her erkeğin tatması gereken bir duygu. Üç kardeşiz. Bugüne kadar hiç ayrılmadık" dedi.

Anne Adile Girgin, çok gururlu ve sevinçli olduğunu belirterek, "Vatana hizmet etmeye gidiyorlar. Onun için çok sevinçliyim ve mutluyum. İnşallah sağlıklı sıhhatli giderler ve bütün evlatlarımız da sağlıklı sıhhatli gelirler. Hiçbir anne ağlamaz ve üzülmez inşallah. Üç çocuğum var. Evde kimse kalmayacak ama Allah'ın emri ve bu vatanımıza bu görev yapılacak

Baba Hüseyin Girgin, üç çocuğunun da aynı anda askere gidecek olmaları nedeniyle çok sevinçli ve heyecandan konuşamayacağın belirterek, "Vatan millet sağ olsun, vatanımıza hayırlı olsun. Kendileri istedi. Ben de kendileri istediği için ayırmak da istemedim. Biriniz kalsın dedim. Baba üçümüz bir dünyaya geldik, biz üçümüz gider geliriz dediler. Zor ama üçü bir dünyaya geldi. Üçünü de bu yaşa getirdim" dedi.